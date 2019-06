Copa na França: presença de Marta ainda não é certa no jogo de estreia

A seleção feminina de futebol, que já está e Grenoble, na França, para disputar a Copa do Mundo, treina nesta quinta-feira (6) no Stade Paul Bourgeat, que fica perto do hotel onde a delegação brasileira está hospedada.



A atacante Marta permanece em tratamento na fisioterapia para se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda. A atleta ainda não tem a sua presença garantida no jogo de estreia do Brasil na competição contra a Jamaica, no próximo domingo (9), às 10h30.

O time comandado pelo treinador Vadão (Oswaldo Fumeiro Alvarez) chegou no início da noite dessa quarta-feira(5), em Grenoble, procedente de Portimão, em Portugal, onde cumpriu um período de preparação.

No desembarque, a seleção foi recepcionada por crianças e autoridades francesas, entre elas, o prefeito de Grenoble, Éric Piolle.

A meia Thaisa, que participa de sua segunda Copa do Mundo, a primeira foi no Canadá, em 2015, foi impressionada com o carinho dos franceses. “É de arrepiar, você chega e tem essa recepção maravilhosa que a gente teve aqui, foi de arrepiar. Agora estamos aqui e vamos com tudo”, disse.

Agência Brasil - CBF