Copa Feminina: Holanda e Canadá vão em busca da classificação

Dois jogos do grupo E movimentam a Copa do Mundo de Futebol Feminino neste sábado (15). As partidas são válidas pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial.



Holanda x Camarões



As adversárias nunca se enfrentaram.

Holanda x Camarões jogam às 10h, no estádio du Hainaut, em Valenciennes.

Jill Roord, jogadora da Holanda na Copa da França – 2019 (Foto: Phil Noble/ Reuters / Direitos Reservados)

Canadá x Nova Zelândia

As duas seleções já se encontraram 10 vezes. A última vez foi na Copa passada, na fase de grupos. O jogo terminou com o empate de 0 a 0. No total foram 6 vitórias para as canadenses, três empates e uma vitória para as neozelandesas. A Nova Zelândia não ganha do Canadá há 32 anos.

Canadá x Nova Zelândia jogam às 16h, no estádio des Alpes, em Grenoble.

Kadeisha Buchanan, jogadora da seleção do Canadá na Copa França – 2019 (Foto: Eric Gaillard/Reuters/Direitos Reservados)

Agência Brasil