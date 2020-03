Copa do Nordeste terá narração feminina pela primeira vez

A TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, fará Manuela Avena entrar na história. A jornalista será a primeira mulher a narrar uma partida da Copa do Nordeste, principal competição de clubes da região, e que é exibida pelo SBT com exclusividade em TV aberta.

Foto: Reprodução Rede Social.

Manuela vai narrar o duelo entre Bahia e Confiança-SE no próximo sábado (6), pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A transmissão será apenas para o estado da Bahia. A narradora vai transmitir a partida juntamente com o comentarista Matheus Carvalho. As reportagens serão de Fábio Gomes.

O nome de Manuela Avena não foi escolhido à toa pela emissora baiana. A narradora fez parte da histórica equipe feminina que transmitiu a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, pelo Fox Sports 2. Ela surgiu no concurso Narra Quem Sabe, promovido naquele ano pelo canal esportivo para achar talentos femininos, e foi contratada para fazer o Mundial.

Além de trabalhar no Fox Sports, Manuela Avena também teve passagem pela Rádio Sociedade da Bahia. Vale ressaltar que será a segunda vez que um nome feminino fará uma transmissão de Copa do Nordeste no SBT.

Na primeira rodada da competição, em janeiro, a TV Jangadeiro, afiliada do SBT no Ceará, escalou a jornalista Karine Nascimento para comentar o duelo entre Vitória e Fortaleza. Ela foi a primeira mulher a desempenhar a função na TV cearense.

No Nordeste, o SBT lidera a audiência com as transmissões da competição nas tardes de sábado. Em Fortaleza e em Salvador, por exemplo, os índices são acima de dez pontos de Ibope frequentemente.

Folhapress