Copa do Brasil: CBF define data e local do jogo entre River-PI x América-RN

Está batido o martelo! A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que o duelo entre River-PI e América-RN, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, será disputado no estádio Albertão, às 20h30, na próxima quarta-feira (26). O jogo único promete ser gordo aos cofres da equipe que avançar para próxima fase. Isso porque a equipe que vencer fatura R$ 1,5 milhão de cota.



Diferente da primeira fase, onde a equipe visitante tinha vantagem de jogar pelo empate, a segunda fase da Copa do Brasil promete surpresa. Em caso de qualquer empate, a disputa segue para cobranças de penalidades.

Foto: Jorge Machado.

No início deste mês, o América-RN bateu o River por 3 a 2, no Albertão, jogo pela Copa do Nordeste que terminou com uma briga generalizada entre torcidas organizadas de ambas as equipes. Na ocasião, um torcedor do River foi espancado e três torcedores do América foram detidos e levados à Central de Flagrantes.

A partida será um novo encontro entre os times, que preocupa à diretoria tricolor. Para o duelo, deve ser reforçado o efetivo de policiais dentro e fora do estádio além da fiscalização de objetos portados pelos torcedores.

Albertão será o palco do duelo entre River-PI x América-RN. Foto: Assis Fernandes.

O River-PI segue com calendário recheado em 2020. Atualmente, o tricolor piauiense disputa três competições ao mesmo tempo: Campeonato Piauiense, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Antes de pensar no duelo contra o Mecão, a equipe entra em campo nesta quarta-feira (19), pelo Piauiense, diante do 4 de Julho, às 20h, no Gigante da Redenção. No sábado (22), é vez de encarra o Imperatriz (MA), às 16h, no estádio Frei Epifânio.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia