Copa do Brasil 2020: Altos recebe Vasco (RJ) e River o Bahia na primeira fase

A CBF definiu em sorteio na tarde desta quinta-feira (12) os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2020. O Altos terá de cara oVasco da Gama (RJ) pela frente e o River-PI enfrenta o Bahia. As partidas serão disputadas em Teresina, mas a CBF ainda irá definir as datas e horários dos confrontos. O torneio está previsto para começar no dia 5 de fevereiro com término em 16 de setembro.



Segundo a CBF, nesta etapa da competição a classificação para próxima fase será disputada em jogo único, com a vantagem do empate para o clube visitante, melhor colocado no Ranking Nacional de Clubes (RNC). No caso do confronto entre Altos e Vasco, em caso de empate, é o Cruzmaltino avança para próximo fase. O mesmo acontece com o River-PI.

Em 2019, o River recebeu o Fluminense e foi goleado por 5 a 0. O Altos, por sua vez mediu forças com o Santos, de Sampaoli e saiu de campo com o placar adverso de 7 a 1, ambas as partidas aconteceram no Estádio Albertão, em Teresina. Publicação do Altos no Twitter. Foto: Reprodução. O Altos está no chaveamento 9, enquanto River-PI está no 1. Ao todo, 80 clubes disputando o torneio. A principal mudança neste ano, é que a partir das oitavas de final entram os clubes classificados para a taça Libertadores da América (Flamengo, Athletico-PR, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Internacional e Corinthians) e os campeões da Brasileiro Série B (Bragantino), Copa do Nordeste (Fortaleza) e Copa Verde (Cuiabá). Tabela de jogos da primeira fase. Foto: Divulgação CBF/Twitter.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia