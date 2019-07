Copa América: Brasil é 3º maior campeão; Peru pode se isolar em 4º

A final de domingo (7) pode mexer nas posições de campeões da Copa América. Caso surpreenda o Brasil e seja campeão do torneio, o Peru assumiria isoladamente a quarta colocação, com três conquistas.



Atualmente, a seleção peruana ocupa a mesma posição, mas empatado com Chile e Paraguai. As três seleções possuem duas conquistas cada. No caso dos peruanos, os títulos vieram em 1939 e 1975.

Independentemente do que aconteça, o Brasil seguirá na terceira posição do ranking. A seleção brasileira, no entanto, terá a chance de diminuir a enorme diferença para Uruguai e Argentina. As duas seleções têm 15 e 14 taças, respectivamente. Já os brasileiros chegariam em seu nono título, caso superem os peruanos.

O Brasil não conquista a Copa América desde 2007.

Antes disso, foi campeão em 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999 e 2004. Brasil e Peru se enfrentarão às 17h (de Brasília) do domingo, no estádio do Maracanã.

