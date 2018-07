Coordenador de Alckmin sugere Meirelles como candidato a vice

Coordenador político da pré-campanha presidencial de Geraldo Alckmin (PSDB), o ex-governador goiano Marconi Perillo sugeriu a investidores o nome de Henrique Meirelles (MDB) como candidato a vice na chapa tucana.

O presidenciável Geraldo Alckmin (Foto: Divulgação)

Perillo é defensor de uma aliança de Alckmin com o MDB para a eleição. Ele fez a declaração em um encontro organizado pela corretora XP Investimentos, em São Paulo, nesta segunda (2).

"O momento, agora, é de um líder democrático como Alckmin, mais as lideranças políticas e um expressivo representante de mercado com vivência e experiência política, como é Henrique Meirelles", afirmou Perillo, segundo relato de um participante da reunião.

Parte da cúpula do PSDB resiste a uma aproximação com o MDB, de Michel Temer. A impopularidade do presidente é vista como um componente tóxico para qualquer aliança na disputa deste ano.

A declaração também destoa de um comentário feito pelo próprio Alckmin, há pouco mais de uma semana, quando indicou que seria "natural" que seu vice fosse do Nordeste.

Perillo afirmou que a aliança com Meirelles seria uma "grande inovação", com foco em desenvolvimento, crescimento econômico e "uma nova cultura cidadã".

O coordenador político da candidatura de Alckmin chegou a comparar essa composição à escolha de José Alencar (então no PL) como vice de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha de 2002.

"Este é o momento de resgatar o exemplo de 2002, quando o PT de Lula buscou o empresário e empreendedor José Alencar para acalmar os ânimos do mercado e comandar um voo seguro para uma rota de desenvolvimento que durou até 2010", afirmou.

