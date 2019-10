Convocações da seleção desfalcarão times em 10 rodadas do Brasileiro

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta quinta-feira (3) o calendário de suas competições em 2020. O anúncio ressalta o fato de que não haverá mais coincidência entre as chamadas datas Fifa, reservadas para os jogos das seleções, e as partidas nacionais.

O cronograma da entidade, porém, prevê que o Brasileiro será disputado durante a Copa América, entre os dias 12 de junho e 12 de julho, com sede dividida entre Argentina e Colômbia. No período, há 10 jogos da Série A. Equipes que tiverem jogadores convocados para a seleções do Brasil ou de outros países sul-americanos não poderão contar com eles durante o período.

Na última edição do torneio continental, realizado no Brasil neste ano, o Nacional parou. Com isso, as equipes não sofreram desfalques.

A CBF ressalta que nas demais partidas da seleção no ano, não haverá sobreposição de datas. Serão cinco períodos Fifa, com um total de dez jogos do time - com oito compromissos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e dois amistosos preparatórios para a Copa América.



Foto: Divulgação/CBF

Nesses períodos, o Brasil costuma jogar, em sequência, na sexta e na terça-feira. Não haverá rodadas do Brasileiro no fim de semana entre essas partidas. E a promessa é que as equipes que tiverem atletas convocados entrem em campo na quinta subsequente, não na quarta.

"Assumimos o compromisso de aperfeiçoar cada vez mais o calendário do futebol brasileiro e estamos fazendo isso com diálogo e com firmeza de objetivos. Com isso, ganham todos: clubes, federações e a seleção brasileira", afirmou o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

O problema de datas foi assunto na última convocação feita pela seleção brasileira. Tite se irritou diante dos questionamentos por ter chamado para amistosos jogadores como Weverton, do Palmeiras, e Rodrigo Caio e Gabigol, do Flamengo, cujos times estão na disputa pela liderança do Brasileiro.

"Conseguimos definitivamente liberar as datas Fifa, para que partidas de clubes e seleção não se sobreponham. Não podemos concorrer com nós mesmos", disse Caboclo, que não comentou o fato de o calendário brasileiro não parar durante a Copa América.

Em 2020, haverá uma diminuição no período para a disputa dos campeonatos estaduais, que tinham 18 datas e passaram a ter 16. Já a Série D, atendendo a uma reivindicação dos clubes menores, cresceu, indo de 16 a 26 datas.

A CBF confirmou ainda a volta da Supercopa do Brasil, disputada entre o vencedor da Copa do Brasil e o campeão brasileiro do ano anterior. Em 2020, esse confronto será realizado no dia 19 de janeiro, em jogo único. Um dos participantes será o Athletico-PR, que aguarda o vencedor do Campeonato Brasileiro. O local ainda será definido.

Folhapress