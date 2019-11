Convênio da prefeitura deve auxiliar custos das Abelhas Rainhas no Piauiense

A prefeitura de Picos firmou neste mês um convênio com o time de futebol feminino Abelhas Rainhas. O contrato é para o repasse de R$ 15 mil, divididos em duas parcelas, com o objetivo de incentivar o futebol profissional do município. Os recursos devem auxiliar nos custos da equipe ao longo da disputa do Campeonato Piauiense de Futebol, competição que dá vaga no Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 em 2020.

“Já havíamos apoiado a Sociedade Esportiva de Picos (SEP), e agora, as Abelhas Rainhas, pois queremos consolidar cada vez mais o esporte na cidade”, disse o prefeito de Picos, Padre Walmir.

Sob o comando de Cleiton Silva, a equipe segue em ritmo intenso de preparação para a disputa do Campeonato Piauiense adulto. Além do time do interior, cinco equipes estão confirmadas para disputa da competição. Comercial, Skill Red, Teresina e Tiradentes, atual tetracampeão da competição.

Abelhas Rainha - Foto: ASCOM

A equipe responsável por revelar muitas atletas no estado do Piauí perdeu um pouco de força nos últimos anos, mas em 2014 chegou a representar do estado na Copa do Brasil da modalidade e foram campeãs da extinta Copa Piauí em 2013 e 2014.

A diretoria planeja manter como base as jogadoras que atuam nas categorias de base do Sub-17. Parte do convênio com a prefeitura deverá ser usado para auxiliar nos custo com deslocamento e estadia em Teresina durante a competição.

O Campeonato Piauiense de futebol feminino está previsto para iniciar no dia 24 de novembro com todos os jogos em Teresina. Segundo o regulamento, a competição é de turno único com as duas melhores equipes avançando para a final. Apenas a equipe campeã garante vaga no Brasileiro Feminino Série A2 em 2020.

A estreia das Abelhas Rainhas será no dia 24 de novembro, domingo, às 16h, no estádio Albertão, em Teresina contra o Skill Red. Na mesma rodada, o Tiradentes recebe o Teresina, às 18, também no Albertão.

Pâmella Maranhão, do Jornal O DiaJorge Machado, do Jornal O Dia