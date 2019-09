Contra o lanterna, FLU busca interromper pior fase na temporada

Em seu pior momento na temporada, o Fluminense tenta reagir, nesta segunda-feira (2), em partida contra o lanterna Avaí, às 20h, no Maracanã, no encerramento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe carioca vem de dois baques recentes: a entrada na zona de rebaixamento do Nacional, na sequência da derrota para o CSA por 1 a 0, e a eliminação da Copa Sul-Americana, após empate de 1 a 1 com o Corinthians.

A derrota em casa para o CSA, em especial, levou à demissão do técnico Fernando Diniz. Contratado para o cargo, Oswaldo de Oliveira estreou na partida contra o Corinthians, na quinta-feira (29), mas não conseguiu evitar a saída do clube da competição continental.



Oswaldo de Oliveira e Digão lamentaram a eliminação da Sul-Americana - Foto: Fluminense FC

Agora, diante da única equipe que ainda não venceu nesta edição do Brasileiro, Oswaldo tem a oportunidade de dar um primeiro passo e levantar a moral do Fluminense para o decorrer do campeonato.

Para o confronto, o time tricolor deve sofrer mudanças em relação ao jogo da Sul-Americana, em busca de outra postura para o setor ofensivo.

Preocupado em dar consistência ao meio-campo, o técnico montou o time sem um centroavante de ofício no meio da semana, mas, para aproveitar a fragilidade do lanterna, deve priorizar as jogadas de definição dentro da área. Assim, a tendência é que escale João Pedro como homem de referência na frente.

No Avaí, o técnico Alberto Valentim tem problema na zaga, que volta desfalcada de Betão, expulso durante o empate de 1 a 1 com o Corinthians. Ricardo, que entrou durante a partida, deve ficar com a vaga.

Folhapress