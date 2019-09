Contra o Inter, Fla inicia maratona de jogos decisivos

O Flamengo começa hoje, às 21h30, no Maracanã, uma série de jogos que será decisiva para toda a temporada do time carioca. Esta sequência tem início diante do Internacional, em partida válida pela 21.ª rodada da competição nacional.



Considerado por muitos como a equipe que joga o melhor futebol do momento no País, os comandados do técnico Jorge Jesus, que ocupam a liderança isolada do Campeonato Brasileiro com 45 pontos, sabem que precisam ganhar uma certa "gordura" nos próximos confrontos. Especialmente antes da maratona de 15 partidas em 52 dias que terão pela frente a partir desta quarta-feira, incluindo as semifinais da Copa Libertadores, diante do Grêmio.

Nos dois compromissos iniciais desta sua longa maratona, os cariocas terão pela frente dois tradicionais adversários e atuais integrantes do G6 do Brasileirão: Internacional (quarto lugar) e São Paulo (sexto). Nesta quarta, o embate se dará diante de uma equipe que já está se tornando conhecida após três confrontos já realizados no ano - dois pela Libertadores e um pelo campeonato nacional.

"Obviamente, por a gente ter jogado três jogos, já conhece o time deles. Vai ser muito duro, teremos que estar muito focados para sair com os três pontos", avisou nesta terça-feira, em entrevista coletiva, o meia Arrascaeta, decisivo na partida da última rodada contra seu ex-clube, o Cruzeiro, ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 no Mineirão.

Com a ajuda de seus gols e assistências, o time da Gávea almeja não apenas manter o bom desempenho no ataque (já tem 44 gols na competição, com uma média de 2,2 por partida) e na defesa (sofreu apenas três gols nos últimos sete jogos) como tenta atingir mais um recorde, igualando a série de oito triunfos consecutivos do Cruzeiro, alcançada em 2003, a maior sequência vitoriosa já obtida por um clube na era dos pontos corridos do Brasileirão.

"O mais importante é nosso time estar focado jogo a jogo, pensar melhor para o nosso grupo. Claro que a gente quer brigar por coisas importantes e tem que seguir essa pegada, manter sequência ganhando em casa e fora para conquistar os campeonatos", comentou o uruguaio Arrascaeta.

Para o jogo desta quarta-feira, Jorge Jesus não deverá ter desfalques, com a volta do capitão Everton Ribeiro, poupado na rodada anterior após sentir novamente dores no calcanhar do pé direito. Caberá, no entanto, aos departamentos médico e fisiológico o possível veto de algum jogador que esteja mais desgastado para o jogo desta quarta-feira.

Folhapress