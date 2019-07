Conmebol monta equipe ideal da Copa América com cinco brasileiros

A Conmebol divulgou nesta terça-feira (9) a equipe ideal da Copa América, cujo título acabou ficando com a seleção brasileira. Como não poderia deixar de ser, o time comandado pelo técnico Tite foi o que mais emplacou nomes na formação ideal: Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Arthur e Everton Cebolinha.

A escolha dos atletas foi feita pelo Grupo de Estudo Técnico da Conmebol. A equipe é formada por Alisson; Daniel Alves, Gimenez-URU, Thiago Silva e Trauco-PER; Arthur, Leandro Paredes-ARG e Arturo Vidal-CHI; James Rodríguez-COL, Paolo Guerrero-PER e Everton Cebolinha.



Foto: Cleber Caetano/PR



O zagueiro Gimenez, do Atlético de Madri, foi um dos destaques do Uruguai na primeira fase do torneio. Já o lateral esquerdo peruano Trauco foi peça importante na caminhada de sua seleção rumo à final.

No meio-campo, Paredes, que deu equilíbrio defensivo à seleção argentina, foi eleito junto a Vidal, meia chileno que teve boas atuações até a disputa de terceiro lugar contra a Argentina.

Completam a lista o colombiano James Rodríguez, que foi o líder da Colômbia no torneio, e o atacante peruano Paolo Guerrero, que terminou empatado com Everton Cebolinha na artilharia da competição, com três gols.

Folhapress