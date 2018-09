Conmebol divulga datas das quartas de final da Copa Libertadores

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (31) as datas e os horários dos jogos válidos pela fase de quartas de final da Copa Libertadores.

O primeiro clube brasileiro a entrar em campo será o Grêmio, que enfrenta o Atlético Tucumán (ARG), na Argentina, no dia 18 de setembro, uma terça-feira, às 21h45. O jogo da volta acontecerá no dia 2 de outubro, em Porto Alegre, também às 21h45.

No dia 9 de setembro, quarta-feira, o Cruzeiro faz seu jogo de ida diante do Boca Juniors (ARG), em Buenos Aires, às 21h45. A segunda partida será em 4 de outubro, no mesmo horário, em Belo Horizonte.

O Palmeiras é o último brasileiro a realizar o confronto de ida das quartas de final. Na quinta-feira de 20 setembro, a equipe alviverde enfrenta o Colo-Colo (CHI), em Santiago, às 21h45. O jogo de volta, em São Paulo, acontece no dia 3 de outubro, também às 21h45.

A outra partida dessa fase da Libertadores, entre os argentinos River Plate x Independiente, acontece no dia 19 de setembro, em Avellaneda. A volta, em 2 de outubro, será no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

FolhapressBruno Rodrigues