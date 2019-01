Conmebol anuncia nova fase de venda de ingressos para a Copa América 2019

A Conmebol anunciou uma segunda fase de venda de ingressos para a Copa América de 2019, que será disputada no Brasil entre 14 de junho e 7 de julho. As vendas começarão na sexta-feira (25), às 12h (horário de Brasília), pelo site CopaAmerica.com.



A primeira fase de venda de ingressos foi iniciada em 10 de janeiro e será interrompida às 19h30 (de Brasília) do dia 24, uma hora antes do sorteio da competição. Os preços dos ingressos vão de R$ 60 (sendo R$ 30 a meia-entrada) a R$ 890 (entrada para a final).

Ao todo, os estádios serão divididos em quatro faixas de preços, englobando os níveis inferior, intermediário e superior dos estádios a partir da vista do gramado. Os estádios de Corinthians e Grêmio terão uma quinta categoria de preços em virtude de espaços sem cadeiras.

Em nota, o site da Conmebol anuncia que não haverá sorteio - sendo assim, "todos os pedidos serão atendidos por ordem de chegada ao site, sempre mediante a disponibilidade de ingressos". Cada torcedor poderá solicitar até cinco ingressos por jogo, com limite de sete jogos, totalizando 35 ingressos para a competição. A organização veta a compra de ingressos para jogos diferentes no mesmo dia.

A compra dos ingressos poderá ser feita apenas por cartão de crédito. A partir de março, os ingressos começarão a ser enviados aos torcedores que optaram, no ato da compra, pelo serviço de entrega. Para tal, uma taxa será cobrada.

Esta regra, esclarece a Conmebol, vale exclusivamente para clientes que morem no Brasil e que não possuam pedidos de ingressos de meia-entrada. Para quem morar fora e/ou solicitar meia-entrada, a retirada deverá ser feita um dos Centros de Ingressos da Copa América Brasil 2019, abertos ao público até 60 dias da abertura do torneio. Locais, datas e horários de funcionamento ainda serão divulgados pela organização.

Para a compra da meia-entrada, será exigida documentação no momento da retirada que comprove a inclusão nas seguintes categorias: estudantes, jovens de 15 a 29 anos pertencentes a família de baixa renda e inscritos no cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadúnico), adultos com idade igual ou superior a 60 anos e jovens até 21 anos.

