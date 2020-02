Conmebol abrirá processo e avaliará confusão em jogo do Inter no Chile

A Conmebol abrirá um processo disciplinar para averiguar as confusões ocorridas durante a partida entre Universidad de Chile e Internacional nesta terça-feira (4), no estádio Nacional de Santiago, pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores.

Durante o duelo, encerrado com empate em 0 a 0, houve incêndio nas arquibancadas, invasão de área de jogo e briga entre torcedores e policiais.

Segundo apurou a reportagem, o procedimento será exatamente o mesmo em relação a qualquer incidente ocorrido durante jogos organizados pela entidade. O protocolo será aberto a partir dos relatórios de árbitro e delegado da partida.

Os documentos, no dia seguinte ao jogo, serão entregues à comissão disciplinar, que abrirá um expediente para verificar e aplicar as possíveis punições. Não há prazo para isso.



Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil



A entidade age com tranquilidade por não estar sequer confirmada realização de nova partida na casa da "La U". A sequência da equipe na Libertadores dependerá do jogo de volta contra o Inter, na próxima terça (11), em Porto Alegre. Haverá, ainda, tempo determinado para defesa.

A direção colorada ainda irá enviar uma reclamação à entidade. Segundo o vice de futebol Alessandro Barcelos, o clube não será alheio à confusão.

Segundo apurou a reportagem, a direção da Universidad de Chile, antes mesmo da partida, já temia punições, tanto que reforçou a segurança para o jogo. Mas nem mesmo os 300 seguranças com mais 500 policiais conseguiram evitar os confrontos.

Na saída do estádio, o diretor executivo de futebol do Inter, Rodrigo Caetano, disse que acredita na aplicação de uma multa ao clube chileno. O Inter ressalta, no entanto, que não espera, e nem mesmo pedirá em sua reclamação, a perda dos pontos da partida para equipe local.

Em campo, o árbitro parou o jogo por quase três minutos e determinou a retomada da disputa enquanto a confusão tomava as arquibancadas. Os torcedores que invadiram o local de jogo não foram até o campo, mas ficaram na pista atlética em confronto com policiais. O incêndio foi controlado antes do fim da partida.

Com o placar sem gols, quem vencer o jogo de volta seguirá na fase preliminar da Libertadores. Novo empate em 0 a 0 levará a decisão para os pênaltis. Já igualdade com gols dará a vaga para os chilenos.

Folhapress