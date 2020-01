Confronto entre campeões da última temporada abre o Piauiense

O Campeonato Piauien­se 2020 terá inicio nesta sexta-feira (17) com uma partida. O jogo entre Picos e River acontece no interior do estado, às 20h, no estádio Helvídio Nunes, na Cidade do Mel. A partida abre a pri­meira rodada da competição que se encerra no domingo (19) com os jogos entre Al­tos x Timon e Flamengo x Parnahyba, antes disso, no sábado (18) acontece o jogo entre Piauí x 4 de Julho. A competição esse ano acon­tece em formato diferente, pontos corridos, 14 jogos ao total até encerrar a primeira fase. Sem semifinal e a gran­de final serão dois jogos.



Treino River-PI. Foto: Jailson Soares.

Como o River chega?

O Galo Carijó coman­dado por Márcio Goiano é um único time do estado que manteve uma boa es­pinha dorsal da temporada 2019, cerca de 18 atletas e as contratações nitidamente demonstram já estar entro­sados. O River briga para defender o título e é o único time do estado que tem vaga em todas as competições nacionais; Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D do Brasileiro além do Esta­dual.

Antes de iniciar a com­petição, o River se testou contra equipes amadoras da região as quais venceu com bastante folga, mas o princi­pal teste foi diante do Sam­paio Corrêa, dia 18, em que o time saiu de campo com uma derrota por 3 a 2, de virada e mostrou um time ti­tular equilibrado e organiza­do. Em compensação, o time dito como reserva o nível muda bastante.

O time titular deve ter: Mondragon, Carlos Henri­que, Cris Matias e Wagner, Matheus Miller, Emerson, Gustavo Henrique, Bis­marck, Valdo Bacabal, Luc­cas Brasil e Eduardo.

Como o Picos chega?

A temporada 2020 marca o retorno do Picos a elite do futebol piauiense. O time vem de um título recente na Série B e conseguiu manter uma parte dos atletas que vestiram a camisa do clu­be na competição. O maior destaque foi a manutenção do treinador Adelmo Soa­res, que busca seguir fazen­do história com o Zangão. Entre os atletas o principal nome segue sendo do ata­cante referência Raphael Freitas.

Em sua fase de preparação, o Picos enfrentou o Crato (CE) e o Atlético Frontei­rense, time amador e venceu as duas partidas. Dois pon­tos que devem ajudar o time da casa na partida de estreia é o fator torcida, pois a tor­cida da SEP sempre marca presença nos jogos e abraça o clube. Além disso, tem o fator campo, por mais que possa dificultar a vida para os dois lados, o time de Pi­cos está mais adaptado por treinar no palco do jogo.

O jogo entre Picos e River acontece nesta sexta-feira (17), às 20h, no estádio Helvídio Nunes, na Cida­de do Mel. O jogo marca a abertura do Campeonato Piauiense.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia