Comprado pelo Flamengo, Gabigol anuncia permanência no clube

O atacante Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, publicou um vídeo em suas redes sociais na manhã desta terça-feira (28) para anunciar que fica no Flamengo.



As negociações se arrastavam desde o ano passado, e o jogador saiu de férias no fim de 2019, após o vice-campeonato no Mundial de Clubes, sem ter a certeza sobre seu futuro no clube.

O desfecho dependia de um acerto entre Flamengo e Inter de Milão (ITA), dona dos direitos econômicos do jogador, o que ocorreu no início desta semana.

Segundo informação publicada por Paulo Vinicius Coelho, colunista da Folha de S.Paulo, em seu blog no UOL, os rubro-negros pagarão 17 milhões de euros (R$ 78,5 milhões) por 90% dos direitos do atleta. O contrato terá validade até 2024.

No ano passado, Gabigol foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 25 gols, e da Libertadores, com 7, incluindo os dois que deram o título sul-americano aos cariocas diante do River Plate.

Revelado pelo Santos, o atleta foi vendido a Internazionale em 2016, mas não conseguiu se firmar no futebol italiano e acabou emprestado para Benfica (POR), Santos e Flamengo.

Folhapress