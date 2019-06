Competição Picos Pro Race abre lote extra de inscrições

Os atletas que querem participar da Picos pro Race e ainda não fizeram suas inscrições terão uma nova oportunidade. Atendendo a pedidos, a organização da prova decidiu abrir um lote extra disponibilizando 80 vagas a partir desta terça-feira, 25 de junho. As inscrições seguem até dia 30, domingo, ou enquanto durarem as vagas.

Segundo Daniel Freitas, organizador da competição, muitos atletas entraram com contato pedindo a prorrogação do prazo das inscrições. “Alguns atletas entraram em contato conosco pedindo que estendêssemos mais o período de inscrições. Então, abrimos esse lote extra. Após esse lote, infelizmente, não teremos como disponibilizar novas vagas. Estamos na fase final de preparação do evento e queremos manter a qualidade da prova com o planejamento adequado para dar suporte a todos os nossos atletas”, reforçou.

As inscrições do lote extra também serão feitas pelo site oficial do evento www.sprinta.com.br/naativa. Os atletas poderão se inscrever nas mais diversas categorias. Além das categorias super elite masculina, sub 30, máster, veteranos, juvenil, júnior, dupla masculina, dupla mista, pesadão, a Picos Pro Race traz também as categorias turismo, e-bike (categoria especial para bicicletas elétricas), superação, voltada para pessoas com deficiência e também iniciante.



Evento acontece entre os dias 6 e 7 de junho, na cidade de Picos - Foto: Divulgação



A competição envolve circuito de 21, 45 e 90 quilômetros e permite a participação de atletas com idade a partir de 15 anos. A coordenação da prova esteve no último final de semana percorrendo o trajeto para garantir um percurso cheio de aventuras e desafios. “O percurso está muito bacana, desafiador, como a Picos Pro Race se propõe a ser. A nossa proposta é colocar uma prova que percorra o sertão piauiense com trilhas para que nossos atletas realmente superem seus limites”, adianta Daniel Freitas.

A Picos Pro Race acontecerá nos dias 6 e 7 de julho, com largada no estacionamento do Piauí Shopping. Nesse ano, a premiação da prova totalizará R$ 20 mil, garantindo prêmios para os dez primeiros colocados em cada categoria, tanto em dinheiro quanto em brindes. Uma premiação inédita entre as provas de Mountain Bike do Norte e Nordeste do Brasil.

De acordo com o regulamento da competição, as ca tegorias ditas oficiais terão pódio e troféu do primeiro ao décimo lugar, sendo que os cinco primeiros colocados receberão, além do troféu, premiação em dinheiro. Já as categorias opens, além do troféu, os cinco primeiros colocados receberão brindes. As demais colocações receberão troféus

Jornal O Dia