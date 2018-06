Como o Brasil pode ser eliminado nesta quarta-feira?

Mesmo líder de seu grupo na fase de grupos, o Brasil vai disputar nesta quarta-feira (27), contra a Sérvia, seu primeiro jogo decisivo na Copa do Mundo de 2018. Esse "mata-mata" antes das Oitavas de Final ocorre porque uma derrota da Seleção pode significar a eliminação da equipe pentacampeã mundial.

O Brasil lidera o grupo E do mundial com quatro pontos, empatados com a Suíça, mas com leve vantagem de 2 a 1 no saldo de gols. Contudo, a derrota da Seleção levaria a Sérvia a seis pontos e deixaria o time de Tite na espera do resultado de Suíça e Costa Rica, que já está eliminada. Nessa caso, um simples empate neste jogo deixaria o Brasil na terceira posição, eliminando as chances do Hexa.

No caso de tanto Brasil e Suíça terminarem as partidas desta quarta-feira em empate, a Seleção se manteria como líder pois, mesmo empatado com os suíços em quase todos os quesitos, o primeiro critério de desempate é o saldo de gols.

Foto: Divulgação/CBF

Se persistir a igualdade, é avaliado o número de gols marcados: Brasil e Suíça têm três cada um. Ou seja, para a seleção ser eliminada na fase de grupos, precisa perder para a Sérvia e que a Suíça pontue contra a Costa Rica, ou então perca por um placar inferior. Por exemplo, se o Brasil for derrotado por 2 a 0, e a Suíça, por 2 a 1, passam os europeus.

O terceiro critério de desempate é o confronto direto, mas as duas seleções empataram por 1 a 1 na primeira rodada. Caso o Brasil perca por 2 a 0 e a Costa Rica bata a Suíça por 1 a 0 (ou 3 a 0 e 2 a 0), a classificação será decidida no fair play.

Cartões amarelos valem um ponto; cartão vermelho por segundo amarelo, três; e vermelho direto, quatro. Passa para as oitavas de final aquele que tiver menos pontos.

O Brasil está escalado e entra em campo com a mesma equipe que pegou a Costa Rica: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Willian, Philippe Coutinho e Neymar; e Gabriel Jesus. O Brasil joga pelo empate.

RedeTV!