Comercial-PI fará última rodada da Segundona sem apoio da torcida

O Comercial-PI não contará com a presença da torcida em sua última partida dentro de casa contra o Timon, que será disputada neste domingo (06), às 15h45, no estádio Deusdeth de Melo, em Campo Maior. O duelo será valido pela quinta e última rodada da Série B do Campeonato Piauiense.

A equipe não apresentou o laudo técnico do Corpo de Bombeiros junto a Federação de Futebol do Piauí (FFP), para que fosse comprovado a segurança do público na praça esportiva. No domingo, apenas a imprensa credenciada, agentes da Polícia Militar e funcionários da FFP terão acesso ao estádio.

A novela para a liberação dos laudos técnicos começou antes mesmo do campeonato quando foi dado as equipes participantes a missão de apresentar quatro documentos. São eles: vigilância sanitária, segurança liberado pela Polícia Militar, engenharia civil e do Corpo de Bombeiros. No entanto, o Bode de Campo Maior possui apenas três, dos quatros documentos exigidos pelo Estatuto do Torcedor, que é regido Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No último jogo do Comercial-PI, a diretoria havia calculado uma perda de aproximadamente R$ 6 mil em arrecadação com a venda de ingressos , recursos que poderiam ser utilizados nas despesas do clube.

A Fundespi, órgão do Governo responsável pela gestão do local, por meio da Assessoria de Imprensa, informou ao Sistema O Dia que o Corpo de Bombeiros fez uma vistoria e pediu que novas adequações fossem feitas no local. A entidade descartou a possibilidade da partida contar com a presença do público.

Na última rodada da fase de classificação da Série B, o Comercial-PI enfrenta o Timon, às 15h45, no estádio Deusdeth de Melo, em Campo Maior.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia