Com Will Smith, Fifa anuncia lançamento da música oficial da Copa do Mundo

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (23) que a música oficial da Copa do Mundo de 2018, chamada "Live it Up", será lançada nesta sexta (275). A canção, produzida pelo DJ Diplo, é interpretada por Nicky Jam, Era Istrefi e o ator americano Will Smith. Sua primeira execução ao vivo será antes da final da Copa do Mundo, marcada para dia 15 de julho.



Will Smith e Nicky Jam irão gravar a música oficial da Copa do Mundo. Foto: Reprodução





"É uma honra ser convidado para cantar na Copa do Mundo. Esse evento global reúne pessoas de todo o mundo para torcer, rir e experimentar a magia. Colaborar com Nicky, Diplo e Era nesta faixa representa harmonia, sabores ecléticos e gêneros juntos. No fim do dia, só queremos ver o mundo dançar", disse Will Smith.

A música oficial da Copa é uma tradição que vem desde o Mundial de 1966, disputado na Inglaterra. A edição deste ano foi produzida em parceria com a Sony Music. "Eu nunca fiz uma música tão internacional. Muitas estrelas se uniram para criar uma forte vibração", disse Diplo.

Folhapress