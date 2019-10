Com um a menos, Timon arranca empate do Cori-Sabbá em Floriano

O primeiro jogo da semifinal da Série B do Campeonato Piauiense entre Cori-Sabbá e Timon terminou em 2 a 2, na noite desta sexta-feira (11), em Floriano. Diante de um Tibério Nunes lotado e com um jogador a menos, a Águia Soberana fez milagre depois de sair perdendo por 2 a 0 na etapa inicial. Com resultado, a equipe representante de Teresina está a um empate do acesso à Série A.



Tibério Nunes lotado. Foto: Repórter Amarelinho

No primeiro tempo, o Cori-Sabbá abriu o placar com Emerson após receber bola na área de Roger que finalizou na saída do goleiro Jailson. O segundo veio de pênalti após entrada dura do lateral Paulinho que resultou na sua expulsão. O centroavante e cartola da equipe, Anderson Kamar, foi lá e converteu a cobrança.

Na etapa final, a equipe do técnico Marcão foi precisa e com bravura conseguiu arrancar o empate. A entrada de João Pedro mudou a dinâmica do jogo. Depois de falha na zaga do Cori, Bismarck apareceu livre para marcar o primeiro gol do Timon. O empate veio minutos depois com Amorim numa jogada de contra-ataque fulminante.

Com o empate, o Timon trás um resultado importante para o jogo decisivo da volta que acontece no dia 21 de outubro, no estádio Lindolfo Monteiro, no Centro de Teresina. A equipe terminou a fase de classificação em primeiro do grupo e, portanto, tem vantagem de jogar pelo empate para chegar à decisão. Já o Cori-Sabbá só avança em caso de vitória, por qualquer placar.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia