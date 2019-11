Com três de Bruno Henrique, Flamengo bate Ceará em noite de festa

Já campeão do Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi a campo com um time misto para encarar o Ceará, na noite desta quarta-feira (27). Com um Maracanã em clima de festa, o time rubro-negro venceu por 4 a 1, de virada, com três gols de Bruno Henrique e um de Vitinho (Thiago Galhardo abriu o placar para os visitantes).

O resultado fez o Flamengo chegar aos 84 pontos. Já o Ceará permanece com 37 e ameaçado pelo rebaixamento.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Palmeiras, enquanto o Ceará recebe o Athletico-PR.



Foto: Divulgação/Clube de Regatas Flamengo

A equipe da Gávea manteve o estilo e impôs um ritmo de jogo intenso, tendo bastante presença no campo de ataque, mas esbarrava na forte marcação e nos próprios erros, que faziam o técnico Jorge Jesus ir à loucura.

No segundo tempo, com um Ceará recuado, o time foi presença constante no campo de ataque e conseguiu chegar à virada.

A equipe comandada pelo técnico Adilson Batista optou por uma formação em que "aguardou" o Flamengo. O time ficou mais no campo de defesa e apostou nas saídas em velocidade. Foi assim que conseguiu levar certo trabalho à defesa adversária.

Na etapa final, com o recuo, tentou do jeito que pôde bloquear os ataques adversários, mas não conseguiu evitar os dois gols de Bruno Henrique e deixou o campo com nova derrota.

Folhapress