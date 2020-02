Com time reserva, River sofre terceira derrota no Nordestão

O River perdeu a terceira partida na Copa do Nordeste na tarde desse sábado (22), no estádio Frei Epifânio, emImperatriz-MA. O Galo entrou em campo com o time reserva e foi derrotado pelo placar de 1 a 0 pelo clube da casa.

O técnico Marcelo Vilar resolveu poupar o elenco titular para o confronto da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (26) contra o América-RN, e mandou a campo o time B. A experiência logo mostrou que não teria um desfecho agradável.

Logo aos 10 min do primeiro tempo, Matheus João aproveitou cruzamento na área para mandar bola para a rede tricolor. Imperatriz 1 a 0. O River buscou se encontrar em campo, mas estava difícil naquele primeiro tempo. Na volta do intervalo, o time piauiense retornou mais agressivo. Conseguiu colocar bola no travessão e criar dentro da área adversária. Mas o placar não foi alterado. Final: Imperatriz 1 a 0 River.

Foto: Victor Costa/River

O resultado deixou o Galo em situação complicada na competição regional. Em cinco jogos, o River soma apenas quatro pontos e ocupa a sétima posição. O líder do grupo é o Bahia, que contabiliza oito pontos e é seguido por Fortaleza-CE e Botafogo-PB que possuem a mesma pontuação.

O próximo confronto do River na Copa do Nordeste é contra o Ceará, no dia 3 de março, no estádio Albertão, em Teresina. Para manter as esperança de classificação, somente a vitória interessa ao time de Marcelo Vilar.

Otávio Neto