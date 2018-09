Com seleção, Júlia Beatriz participa de amistoso visando Mundial Sub-17

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-17 vai realizar seu primeiro teste depois de 15 dias de treinos na Granja Comary, no Rio de Janeiro. A volante piauiense, Júlia Beatriz, 15 anos, está entre as convocadas. O técnico Luizão convocou 26 atletas para essa primeira fase de atividades visando o Mundial Sub17, que acontece no mês de novembro, no Uruguai.

“As equipes que têm conquistado títulos são as que têm um conjunto muito forte. Claro que a gente vê o lado individual, mas acima de tudo o conjunto é primordial para que a gente tenha êxito na competição”, ressaltou Luizão.

Júlia tenta se manter na Seleção Brasileira e está em sua terceira convocação. A piauiense é volante de oficio, mas com a camisa amarelinha vem atuando no meio-campo. Nesta sexta-feira (7) as atletas vão disputar jogo amistoso, com adversário ainda a ser definido. Depois disso, todas as jogadoras serão liberadas para retornar as suas cidades e clubes.

“As atletas têm se dedicado tanto dentro da Seleção Brasileira quanto em seus clubes, e isso tem ajudado os trabalhos que realizamos na Granja Comary. O comportamento delas, a assimilação dos trabalhos e o entendimento das atividades fora dos gramados é muito bom, e temos que trabalhar em cima disso”, concluiu técnico.

A Seleção Brasileira Sub 17 se prepara para o Mundial da categoria, que acontece no mês de novembro, no Uruguai.

Pâmella Maranhão