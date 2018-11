Com seis clubes, Campeonato Piauiense 2019 começa em janeiro

O Campeonato Piauiense 2019 teve suas definições. Como apenas seis equipes, o Estadual inicia no dia 20 de janeiro e tem previsão de término no dia 14 de abril. Por conta do Estatuto do Torcedor, o regulamento e formato de disputa foi mantido, pois só pode mudar após dois anos. Jogos em turno e returno, os quatro melhores classificam e fazem semifinal e final em dois jogos (ida/volta).

A primeira rodada, no dia 20 de janeiro, terá confrontos entre: Parbahyba x River, às 17h, no Litoral. No estádio Felipão, Altos recebe o 4 de Julho. No dia 23, Flamengo e Piauí medem forças encerrando a primeira rodada. A partida deve acontecer no Lindolfo Monteiro. "Conversei essa semana com a promotora e estamos quase certos de que o estádio será liberado a tempo. Foi uma reunião muito proveitosa”, explica Brown.



O presidente da Federação de Futebol, Robert Brown. Foto: Elias Fontinelle/ODIA



A competição se apresenta com poucas mudanças em relação ao ano de 2018, mas de acordo com o presidente, Robert Brown, um dos compromissos da Federação e clubes é conseguir atrair mais torcedores para os estádios. "Estamos agora engajados em fazer um trabalho de marketing e de mídia intenso para atrair mais torcedores e voltar a ter um campeonato movimentado. Se tudo der certo a Caixa Econômica será a patrocinadora máster e temos uma cervejaria em conversação”, conta o presidente.

O presidente do Altos, Warton Lacerda, lamentou a competição ter somente seis equipes e o fato de não poder haver mudanças no regulamento. "Infelizmente, o regulamento só pode ser alterado a cada dois anos e se mantem o formato de disputa desse ano. É uma pena também a competição ter somente seis equipes, gostaria muito que tivesse mais porque todos ganham, clubes, torcedores e principalmente o futebol do estado”, afirmou.

O Piauiense 2019 deve ter o Lindolfo Monteiro como casa para os clubes da capital. O campeonato inicia dia 20 de janeiro e River, Parbahyba, 4 de Julho, Flamengo, Piauí e Altos, atual bicampeão Piauiense brigam pelo título.

Pâmella Maranhão