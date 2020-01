Com segundo tempo fulminante, River-PI vence Atlético-MG na estreia da Copinha

O River-PI estreou com o pé direto na Copa São Paulo de Futebol Jr. O tricolor piauiense venceu o Atlético Mineiro por 1 x 0, nesta sexta-feira (03), no estádio Joaquinzão, em Taubaté - São Paulo. O único gol da partida saiu dos pés do atacante Erick Pulga, aos 2 minutos do segundo tempo.



River-PI estreia com vitória na Copa São Paulo de Futebol Jr. Foto: ASCOM River-PI

Na primeira etapa, as duas equipes começaram em ritmo lento. Os crias do galo foram tomando gosto pela partida e criou boas de chances de ataque principalmente puxadas por Bagaceira, Vitinho e Sukita. Mesmo diante da grandiosidade do time mineiro, a equipe pecou nos erros de passes, o que demonstrou nervosismo. Fim de jogo 0 a 0 no Joaquinzão.

No segundo tempo, o destaque foi do atacante Erick Pulga, que logo aos dois minutos de jogo fez um golaço. Erick passou liso na zaga, tirou do goleiro e mandou para o fundo do gol. Além do gol decisivo, Sukita e o lateral-direito Carlos Daniel incomodaram a defesa do Atlético-MG. Final de jogo 1 x 0, para o Galo piauiense.

River está na segunda colocação do grupo 23. Foto: River-PI

Com o resultado, o River-PI fica na segunda colocação do grupo 23 devido ao saldo de gols. A equipe do Taubaté-SP, primeiro colocado da chapa, venceu o Capital por 3 a 0.

O River-PI volta a campo na próxima segunda-feira (06), diante do Tauabé, às 12h45, no estádio Joaquinzão, Taubaté - São Paulo.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia