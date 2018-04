Com Roger, Corinthians visita Atlético-MG em busca de terceira vitória

Com duas vitórias em dois jogos, o Corinthians testa sua invencibilidade no Brasileiro contra o Atlético-MG neste domingo (29), a partir das 16h, na Arena Independência.

Os corintianos vêm mantendo uma boa sequência de resultados não só na competição nacional. Já são cinco partidas sem derrota do time alvinegro somando Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores da América e Copa do Brasil.

A novidade do Corinthians para o confronto será o atacante Roger (foto ao lado), relacionado pela primeira vez no time. A expectativa é de que ele seja usado apenas no segundo tempo.

Em contrapartida, o técnico Fábio Carille não poderá contar com Renê Júnior e Ralf, ambos operados na manhã desta sexta (27) de lesões no menisco do joelho direito e no ombro esquerdo, respectivamente. A dupla de volantes só terá condições de jogar pelo Corinthians após a Copa do Mundo.

O Atlético também estará desfalcado para o jogo. O zagueiro Leonardo Silva e o meia Juan Cazares ainda trabalham recondicionamento físico após se lesionarem.

Folhapress