Com recorde de público, Corinthians é campeão paulista no feminino

Corinthians conquistou primeira vez o Campeonato Paulista de futebol feminino após derrotar o São Paulo por 3 a 0 neste sábado (16). Em uma campanha com 100% de aproveitamento, o alvinegro de Itaquera chegou à conquista em jogo que também marcou o recorde de público numa partida de futebol feminino de clubes.



Com público recorde de 28.609 espectadores, um público composto por diversas famílias e crianças assistiu ao time da casa dominar o adversário durante toda a partida. No jogo de ida, disputado no Morumbi, o Corinthians também derrotou o tricolor, pelo placar de 1 a 0.

Antes da partida deste sábado, o maior público registrado na modalidade ocorreu no duelo entre Santos e Iranduba, pela semifinal do Campeonato Brasileiro de 2017, com 25,3 mil pessoas na Arena da Amazônia, em Manaus.

Victoria Albuquerque abriu o placar marcando o primeiro para o Corinthians logo no início do jogo, aos cinco minutos.

O restante da partida se passou como começou, com o time da casa fazendo pressão, conseguindo manter o jogo em sua área, forçando um duelo no qual o São Paulo se mostrava perdido.

Ainda no início do jogo, a experiente Cristiane, que já jogou na seleção, assumiu o papel de líder são-paulina dando broncas numa equipe assustada e garantindo que a calma fosse mantida.

Foi apenas na segunda parte do primeiro tempo que o visitante criou coragem e teve duas boas chances, com Brenda chutando forte, mas rebatida por Tainá, a goleira corintiana, e com o chute de longe de Valéria, que acabou pro lado de fora.

Aos 3min do segundo tempo, Juliette finalizou o segundo ponto após um contra-ataque carregado por Giovanna Crivelari e Milene.

Aos 25, o São Paulo teve sua principal chance de gol da partida, num emaranhado de chutes curtos por parte delas e cortes bem sucedidos das corintianas, com Cristiane batendo colocado e sendo cortada por um carrinho de Katiusca. O momento acabou com Tainá, a goleira da casa, lesionada e tendo de sair de campo de maca, substituída por Lelê.

Dez minutos depois, aos 35, Milene fez o terceiro e último gol da partida, comemorando tirando a camisa e jogando para a arquibancada.

O São Paulo perdeu a oportunidade de levar seu terceiro título do Paulista, e o Corinthians coroou um ano que teve o título da Libertadores e o vice campeonato brasileiro, que perdeu para a Ferroviária, de Araraquara, depois a derrotada na Libertadores. Foi a Ferroviária também que caiu diante do time do Parque São Jorge na semi do Paulista, garantindo, assim, a final Majestosa deste sábado.

