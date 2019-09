Com preços populares, Picos abre venda de ingressos para Série B

A Sociedade Esportiva de Picos (SEP) abriu na tarde desta segunda-feira (02) a venda de ingressos para a partida de abertura da Série B do Campeonato Piauiense. A equipe picoense encara o Timon nesta sexta-feira (06), às 20, no estádio Helvídio Nunes, na Cidade do Mel.

Em uma postagem no seu perfil oficial no instagram, o clube divulgou cinco locais para a venda dos ingressos. De acordo com o presidente do time, Rodrigo Lima, o valor das arquibancadas será de R$ 20,00 e os assentos gerais R$ 10. As mulheres vão pagar meia entrada nos dois setores. “E também como o jogo é às 20h, a partir das 6h30, o estádio vai estar disponível para vendas”, completou.

Venda oficial de ingressos. Produção: Foto / Reprodução Instagram

Na última sexta-feira (30), o Picos encerrou os amistosos para disputa da Segunda Divisão do Campeonato Piauiense com boas atuações dentro de campo. A equipe venceu o Barcelona, de Picos, por um placar largo de 7 a 1. O time comandado pelo técnico Adelmo Soares goleou a equipe do Crato, do Ceará, por 5 a 1. Destaque para o Raphael Freitas que fez gols nas duas partidas.

O Picos corre agora contra o tempo para regularizar a documentação do elenco no Boletim Informativo Diário (BID), exigido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O presidente Rodrigo Lima afirmou ainda, que deve entregar os contratos dos jogadores da equipe à Federação de Futebol do Piauí até a terça-feira.

Adriana MagalhãesJorge Machado