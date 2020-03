O Santos conquistou nesta terça-feira (10) a sua segunda vitória na fase de grupos da Libertadores. Na Vila Belmiro, o time alvinegro venceu o Delfín (EQU), por 1 a 0. Lucas Veríssimo anotou o único gol do jogo.

Com o resultado, a equipe santista lidera o grupo G, agora com seis pontos. Segundo colocado, com um ponto, o Olímpia jogará nesta quarta (11), no Paraguai, contra o Defensa y Justicia (ARG), vencido pelo Santos na rodada de abertura.



Com portões fechados, Santos vence o Delfín e lidera grupo na Libertadores - Foto: Divulgação/Santos FC



A segunda partida do Santos no torneio continental foi disputada com portões fechados à torcida devido a uma punição que o time sofreu na Libertadores de 2018, quando torcedores santistas vandalizaram o estádio do Pacaembu após a eliminação diante do Independiente (ARG), pelas oitavas de final daquela edição.

Na próxima rodada, o time dirigido por Jesualdo Ferreira vai encarar o Olímpia.

Folhapress