Com portões fechados, Comercial-PI pode ter prejuízo de até R$ 6 mil

O Comercial-PI deve sentir no bolso o prejuízo de jogar em casa na Série B do Piauiense sem a presença da torcida no duelo contra o Cori-Sabbá, neste sábado (21), às 15h45min, no estádio Deusdeth de Melo, em Campo Maior. A diretoria do Bode calcula uma perda de aproximadamente R$ 6 mil em arrecadação com a venda de ingressos.

“Nós vamos pegar um prejuízo grande por jogar com portões fechados. No mínimo, nós teríamos R$ 5 mil a 6 reais de renda que já ajudaria nas despesas do clube. Isso é uma falta de respeito com o torcedor, com a cidade de Campo Maior e com o Clube”, disse o presidente do Comercial-PI, Marcelo Paz.

Na semana passada, a Federação de Futebol do Piauí (FFP) baixou uma portaria para o Comercial-PI mandasse os jogos na cidade sem torcedores , pois a equipe ainda não havia apresentado o laudo técnico do Corpo de Bombeiro que comprova a segurança do estádio. Com não apresentou os documentos, a decisão foi confirmada.

Comercial-PI vai jogar em casa sem a presença da torcida. Foto: Stephanie Pacheco

Ainda de acordo com o presidente do clube, foi protocolado junto a Fundação dos Esportes do Piauí (FUNDESPI), entidade do Governo responsável pelo local, um pedido de vistoria no dia 25 de junho deste ano, mas que a solicitação foi atendida por partes.

“Eu entrei com o pedido dia 25 de junho e tenho o oficio protocolado na FUNDESPI. Já se passaram quase três meses, se o órgão não resolveu a situação até agora, acredito que o problema não será resolvido nos próximos jogos do Comercial”, disse.

A Fundespi, por meio da Assessoria de Imprensa, informou ao Sistema O Dia que o Corpo de Bombeiros fez uma única vistoria no estádio Deusdeth de Melo e pediu que novos reparos fossem feitos no local. As reformas, segundo o órgão, foram feitas, mas aguarda a última vistoria para liberar os laudos técnicos da praça esportiva.

O Comercial-PI estrou na Segundona contra o Oeirense e saiu de campo derrota por 4 a 2. Diante do resultado, o Bode tenta os seus primeiros três pontos. O time está na lanterna da competição com saldo de gols de -2. O confronto contra o Cori será no dia, às 15h45min, no Deusdeth de Melo, em Campo Maior.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia / Pâmella Maranhão - Jornal O Dia