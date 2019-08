Com piauienses, Seleção de badminton garante cinco pódios

As disputas nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru ainda não se enceraram para o badminton nacional, mas a delegação brasileira já fez historia. Na tarde de ontem (31) garantiu vaga em cinco semifinais e com isso pelo menos as medalhas de bronze estão garantidas. Nesses números, três medalhas foram conquistas com atletas piauienses. Os irmãos Francielton Farias e Fabrício Farias e as garotas Samia Lima e Jaqueline Lima.

Jaqueline Lima está nas semifinais das duplas mistas e duplas femininas (FOTO: COB)

“Um momento de emoção espetacular, fantástico e isso mostra nossa luta dentro da modalidade e principalmente saber que é capaz o Piauí ter atletas de alto rendimento”, disse o Presidente da Confederação Brasileira de Badminton (Cbbd) Francisco Ferraz.

O resultado é histórico para o Time Brasil na competição, pois pela primeira vez o badminton conquista cinco medalhas e ultrapassa o resultado do Pan de Toronto 2015 em que a delegação voltou com três pódios – duas pratas e um bronze. Vale lembrar, que a seleção brasileira de badminton é composta por oito atletas, sendo que cinco deles são jovens que estão participando pela 1ª vez do evento multiesportivo.

Samia Lima e Jaqueline Lima brigam por vaga na final hoje (1º) (FOTO: Alexandre Loureiro/COB)

Ontem (31), no começo do dia, os irmãos Farias venceram a dupla da Guatemala por 2 sets 1, no tie briek. No começo da noite, Fabrício Farias e Jaqueline Lima superaram a dupla da República Dominicana formada por Nelson Xavier Nairoby Jimenez por 2 sets 0 (21-8/21-19). A partida mais emocionante da noite aconteceu entre as piauienses Samia Lima e Jaqueline Lima contra as donas da casa Danica Nishimura e Daniela Macias.

Estão nas briga por vaga na final, duplas masculinas com Francielton e Fabrício Farias. Duplas mistas, Fabrício Farias e Jaqueline Lima e duplas femininas com Jaque Lima e Samia Lima. No individual masculino o carioca Ygor Coelho e também a dupla feminina com as brasileiras Fabiana Silva e Tamires Santos.

Jogos Brasil Semifinais (horário de Brasília):

9hs - Dupla Feminina: Fabiana Silva/Tamires Santos x Canadá

11h15 - Dupla Masculina: Francielton Farias/Fabrício Farias x USA

17h - Simples Masculina: Ygor Coelho x Canadá

17h45 - Dupla Feminina: Jaqueline Lima/Samia Lima x USA

20h - Dupla Mista: Fabricio Farias/Jaqueline Lima x Canadá.

Pâmella Maranhão