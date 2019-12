Sem Fernando Tonet, Altos inicia atividades no estádio Felipão

O elenco do Altos iniciou, nesta quarta-feira (18), as suas atividades no estádio Felipão, na Cidade Manga, e passou por uma bateria de exames. O ponta pé inicial foi comandado pelo auxiliar técnico Cristiano Massoli. A apresentação oficial do elenco à imprensa está prevista para acontecer no dia 23 de dezembro.

Altos realiza teste no elenco. Foto: ASCOM Altos.

A equipe tem atualmente 28 atletas e apenas os zagueiros Lucas do Carmo e Reinaldo faltam se apresentar no Centro de Treinamento.

A diretoria do Jacaré informou que o técnico Fernando Tonet está realizando curso de licenciamento “Nível A” da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), na Granja Comary, no Rio de Janeiro. O treinador chega para comandar os trabalhos na madrugada de sexta-feira (20).

Altos deu início as atividades nesta quarta-feira (18). Foto: ASCOM ALTOS.



Em 2020, o Altos terá pela frente as disputas do Campeonato Piauiense, Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. No Piauiense, a estreia do Alviverde será diante do Timon, no dia 19 de janeiro, em Altos. Já na Copa do Brasil, o Jacaré encara o Vasco na primeira fase da competição.

ELENCO ALTOS TEMPORADA 2020:

ATACANTES: Felix Pontes (Xilú), Eduardo Conceição, Raphael Carioca, Cleiton, Klenisson e Jânio Daniel.

LATERAIS: Diego Soares, Gean Fernandes, David Cabeça e Lucas Ferrari.

MEIO CAMPO: Alex Mineiro, Ray Silva, Pablo Moisés, Rivaldo, Max Carrasco, Othon, Rodrigo, Netinho e Rafael Piauí.

ZAGUEIROS: André Luís, Jr Campos, Lucas do Carmo, Henrique e Reinaldo.

GOLEIROS: Rodrigo Ramos, Ítalo e Marcelo Ribeiro.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia