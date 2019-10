Com oito clubes, Campeonato Piauiense 2020 começa dia 19 de janeiro

Reunião na sede da Federação de Futebol do Piauí (FFP) definiu data de início do Campeonato Piauiense de Futebol 2020. A competição inicia no dia 19 de janeiro e na reunião ficou definido também o formato de disputa e regulamento. Depois de dois anos o Piauiense volta a ter oito equipes brigando por título. Serão turno e returno e os quatro primeiros colocados garantem vaga na semifinal. Os jogos da semifinal e final serão ida e volta.



“Terá tudo para ser uma competição bem melhor. Mais datas, mais longa com chances para que quem estiver mal no começo se recupere ao longo da competição e com oito times, deixa mais competitivo, movimenta as cidades e principalmente empolga o torcedor”, disse Warton Lacerda presidente do Altos.

Presidente do Altos, Warton Lacerda, considerou positiva as mudanças do arbitral. Foto: Jailson Soares

Presidente do River, Genilvado Campelo, a competição vai aumentar o calendário do futebol piauiense. Foto: Jailson Soares

“Ficou tudo acordado como queríamos. Será realmente uma competição dando calendário maior até mesmo aos outros clubes que não tem competição nacional, com oito times em disputa do titulo”, conta Genivaldo Campelo presidente do River.

Com esse formato as equipes que irão precisar percorrer maiores distancias são o Parnahyba e o Picos, pois as outras equipes estão mais próximas ou são da capital. “De inicio do Picos não aceitou tanto esse formato, pois a logística e principalmente os custos são maiores para nos que vamos percorrer distancias maiores em relação aos outros times, mas depois ficou tudo acordado e acredito que será uma grande competição com o Picos brigando por titulo algo que nosso torcedor não comemora há 12 anos”, lembra Rodrigo Lima mandatário do Picos.

O presidente da FFP explica que a tabela da competição deve ser divulgada na próxima segunda-feira (4) dando margem para que alguma equipe desista da competição até a sexta-feira (1) é um novo clube possa ser convocado, no caso, da Série B.

“Vamos aguardar até a sexta-feira caso alguma equipe decida desistir de participar da competição, mas por enquanto ninguém sinalizou essa possibilidade. O Parnahyba não mandou representante, mas o presidente (Batista Filho) ligou informando que o que fosse definido seria aceito. Caso exista alguma desistência teremos que convocar um time da Série B do Piauiense para competição, pois em 2020 terá que acontecer com oito clubes”, explica Robert Brown presidente FFP.

O Campeonato Piauiense 1ª divisão tem inicio no dia 19 de janeiro de 2020. A competição define os representantes do estado na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro em 2021.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia