Com o grupo completo, seleção feminina faz primeiro treino em Grenoble

A dois dias de sua estreia contra a Jamaica na Copa do Mundo na França, a seleção brasileira de futebol feminino realizou treino nessa quinta-feira (6) com o grupo completo. A zagueira Poliana, que foi chamada para o lugar de Fabiana, desconvocada por causa de uma lesão, chegou de madrugada em Grenoble, na França, e participou do treinamento dirigido pelo técnico Oswaldo Fumeiro Alvarez, conhecido como Vadão.

“Para mim é sempre uma honra poder representar a seleção brasileira, poder vestir essa camisa. É claro que não é da forma que eu gostaria, porque é ruim ver uma companheira na véspera da viagem ser cortada por uma lesão, mas eu espero que ela possa se recuperar bem e voltar o quanto antes”, disse Poliana.

A jogadora Érika que passou 16 dias sem trabalhar com bola, apenas fazendo fisioterapia para se recuperar de um entorse no tornozelo esquerdo, voltou a participar das atividades em campo reduzido. Luana, que apresentou dor muscular na coxa esquerda há uma semana, retomou o trabalho com bola.

A atacante Marta segue o processo de transição para o campo. Nessa quinta-feira (6), ela realizou atividades separadamente das demais jogadoras sob a supervisão do preparador físico Fábio Guerreiro e do fisioterapeuta Flávio Bryk. Na parte da noite, a camisa dez da seleção continuou com o trabalho fisioterápico. A presença de Marta no jogo de estreia do Brasil contra a Jamaica, no próximo domingo (9), às 16h, ainda não foi definida.

Hoje (7), na parte da tarde, as jogadoras voltam a treinar no Stade Paul Bourgeat, em Grenoble.

Aécio Amado/ Agência BrasilMaria Clara EstrêlaSandy Swamy