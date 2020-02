Com novo desafio, Fluminense PI treina para enfrentar Bahia

A equipe do Fluminense recentemente representou o Piauí na Copa São Paulo de Futebol Júnior e agora se prepara para disputar a Copa do Brasil Sub20. A partida de jogo único será contra o Bahia, no dia 18 de março, em Teresina. Data e horário ainda serão definidos.



“Mais um desafio importante e nós esperamos conseguir representar bem o Piauí e avançar até as oitavas de finais da competição. Aqui, os treinos estão cada vez mais fortes, preparando os meninos para o jogo único, pois isso é diferente”, disse Carlos Alberto, técnico do Fluminense.



O Fluminense espera avançar até as oitavas de finais - Foto: Jailson Soares/O Dia



A competição de base tem como adversário o Bahia, e a intenção é fazer assim como outro time do Estado, o River, que recentemente eliminou o Bahia profissional. “A gente sempre torce pelo estado crescer nacionalmente e assim como eles vamos buscar essa vaga”, diz Raí, atacante Fluminense PI.

Serão apenas 90 minutos, por isso os garotos falam em atenção redobrada e também o quanto a parte emocional pesa em jogo como esse. ‘Todos nos estamos mais preparados após a disputa da Copinha, pois foram grandes jogos, fora de casa, torcida contra, apesar de sabermos que o Bahia é mais tradicional que nos, vamos buscar fazer nosso melhor e surpreender. É entrar em campo ligado, desde o primeiro segundo’, disse o zagueiro Moises.

O jogo entre Fluminense e Bahia acontece no dia 18 de março, em Teresina. O horário e local da partida ainda será definido pela CBF.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia