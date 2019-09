Com Neymar e Coutinho, Tite arma provável time titular da seleção

No terceiro dia de treinos nos Estados Unidos, o técnico Tite, enfim, mostrou qual deve ser o time titular do Brasil para encarar a Colômbia no amistoso de sexta-feira (6), às 21h30, no Hard Rock Stadium. A formação tem a volta de Neymar e a permanência de Philippe Coutinho, que terminou a Copa América questionado.

A equipe completa que começou o treino desta quarta (4) na Barry University tinha Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; Richarlison, Neymar e Roberto Firmino.

Tite promoveu um duelo contra os reservas e participou o tempo todo da atividade pedindo a participação dos goleiros na troca de passes e uma constante troca de função entre Neymar e Coutinho.



Foto: Lucas Figueiredo/CBF



Os dois se revezavam entre a armação pelo meio e a posição de ponta esquerda. Firmino foi a referência no ataque, enquanto Richarlison ocupou a ponta direita, como aconteceu com Gabriel Jesus na Copa América. O setor defensivo, que já havia sido ensaiado ontem, se manteve.

O time reserva começou os trabalhos com Weverton, Fagner, Militão, Samir e Jorge; Fabinho, Allan e Lucas Paquetá; David Neres, Vinícius Júnior e Bruno Henrique. O curioso, embora já imaginado, foi o uso de Bruno como centroavante. Essa facilidade de trocar a ponta pelo centro do ataque foi o que mais atraiu Tite ao convocar o destaque do Flamengo.

No segundo tempo do trabalho coletivo, Ivan substituiu Weverton no gol do time reserva. Já sem a presença da imprensa, Tite fez exercício voltado para bolas paradas.

Folhapress