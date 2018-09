Com Nenê de volta, São Paulo defende liderança contra o Galo

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, o São Paulo terá um grande teste diante de si. Novamente repleto de desfalques, mas com o retorno de seu principal jogador, o time dirigido por Diego Aguirre defenderá a liderança do Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, em duelo válido pela 23ª rodada.

Ao todo são sete jogadores indisponíveis, dos quais quatro possuem status de titular: Everton e Bruno Peres ficam de fora por causa de lesões, Arboleda está a serviço da seleção equatoriana, e Diego Souza cumprirá suspensão pela expulsão na partida contra o Fluminense. Rodrigo Caio (trauma no joelho direito), Araruna (tendinite no calcâneo esquerdo) e Luan (Seleção Brasileira) sub-20 completam a lista de ausências.

Em compensação, Jucilei e Nenê estão livres de suspensão e retornam à equipe. O volante é o líder de passes certos do elenco, ao passo que o meia é a maior fonte de gols no São Paulo – são 12 tentos e quatro assistências na temporada. Gonzalo Carneiro, livre de dores musculares, também voltou a ficar à disposição.



Livre de suspensão, Nenê está disponível para encarar o Galo (Foto: Djalma Vassão/Gazeta Press)



Sendo assim, a tendência é que Régis ganhe uma chance como titular na lateral direita. No miolo de zaga, Anderson Martins seguirá formando dupla com Bruno Alves. No ataque, Tréllez já está confirmado desde o início e deverá ter a companhia de Joao Rojas e Reinaldo.

Invicto há sete jogos, o São Paulo ocupa o primeiro lugar do Brasileirão com 46 pontos, três a mais do que o vice-líder Internacional, que recebe o Flamengo no Beira-Rio. No último domingo, a equipe tricolor superou uma expulsão e um gol contra para empatar por 1 a 1 com o Fluminense, no Morumbi.

“Tivemos a oportunidade grande de tomar distância do segundo e terceiro (colocados). Agora temos o Atlético-MG e sabemos que temos que recuperar os pontos perdidos em casa”, avaliou o centroavante Tréllez.



O veterano Ricardo Oliveira é a principal esperança de gols do Galo (Foto: Bruno Cantini/CAM)



Do outro lado, o Atlético-MG também luta contra problemas para enfrentar o São Paulo. Pelo menos um jogador é desfalque certo para o confronto diante do Tricolor. O meia Yammi Chará foi convocado pela seleção colombiana e não entra em campo nas próximas partidas. O técnico Thiago Larghi diz que tem opções para o setor.

Ele realmente conta com atletas que podem cumprir a função do jogador. No entanto, pelos treinamentos da última semana, quando Chará apresentou um quadro de virose, foi Tomás Andrade quem trabalhou no lugar. “Temos desde o Galdezani no meio, como Tomás na ponta, Leandrinho está treinando bem e merece uma oportunidade”, destacou o comandante.

Outra situação que gera preocupação ao treinador atleticano é a lateral esquerda. O ala Fábio Santos sentiu dores no joelho direito e é dúvida. O exame não apontou lesão, todavia, o atleta ainda não foi confirmado. Ele sentiu o problema no duelo contra o Corinthians, no sábado, e, embora tenha terminado a partida, relatou a situação.

O Atlético entra em campo contra o líder São Paulo na sexta colocação, com 35 pontos, e luta para se reerguer após a parada para a Copa do Mundo.

Gazeta Esportiva