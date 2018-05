Com Manoel e Leone entre titulares, Altos recebe Sparta-TO no domingo

O Altos recebe a equipe do Sparta, de Tocantins, neste domingo (27), às 18h, no es­tádio Felipão, na cidade de Altos. O jogo é valido pela 6ª rodada da fase de grupos do Brasileiro Série D. Durante a semana o técnico Oliveira Canindé fez mistério sobre a formação titular, mas deve re­inserir o atacante Manoel e o zagueiro Leone entre os 11. O Jacaré quer chegar aos 11 pon­tos e se classificar para a próxi­ma fase sem dificuldades.

“É um jogo de confirmação. Precisamos mostrar também o que todos sabem, que somos capazes de mostrar é um jogo que precisamos vencer e ser­mos mais convincentes e ter­mos a qualidade que eu falei na parte técnica. Acredito que dependendo do que venha­mos a fazer nesse jogo você fica com a certeza que nos te­mos totais condições de passar e brigar pelo acesso”, disse Ca­nindé.

O Jacaré vem de uma vitória diante do Assú, do Rio Gran­de do Norte, fora de casa, que marcou o reencontro com as vitórias, boa atuação e tam­bém mudanças no time, mas Canindé não deve manter a mesma formação.



Altos faz treino de preparação para jogo contra Sparta, de Tocantins (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Durante a semana, o trei­nador sinalizou a saída do zagueiro Vitor Bafana, o ata­cante Américo e também o volante que foi adaptado na lateral-esquerda, Douglas, da formação titular. Com isso, uma nova formação tática sur­ge para essa partida e ele vol­ta a apostar em uma linha de frente com três atacantes; Ma­noel, Joelson e Klenisson.

Entre nomes que tiveram oportunidade na última roda­da e se mantem na formação está o lateral-direito Tote, que voltou a titularidade, no lugar de Neilson e deve estar em campo no domingo (27). O jogador fala sobre a importân­cia da partida para o elenco, que dependendo do resultado do outro jogo pode terminar a fase de grupos na liderança.

“Eu vinha trabalhando para isso e agora a oportunidade apareceu novamente. A gente estava sendo cobrado, mas sa­bemos que a cobrança tem que existir até mesmo em cima de um time que briga por acesso, tenho certeza se conseguimos essa vitória o clima vai ficar ainda melhor”, disse o lateral Tote.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia