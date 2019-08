Com irmãos Farias, Brasil garante medalha no Pan no badminton

A primeira medalha da seleção Brasileira de Badminton nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru está garantida. Nas duplas masculinas, formada pelos piauienses Francielton Farias e Fabrício Farias venceu dupla da Guatemala e tem pelo menos o bronze garantido. Os piauienses seguem na disputa também nas duplas mistas e duplas femininas. As disputas no badminton seguem até sexta-feira (2).



Essa é a primeira participação dos piauienses no evento multiesportivo. Os irmãos não conseguiram conter sua felicidade, após o jogo. “É muito bom ver o resultado do nosso esforço e orgulha tanto cada um de vocês”, disse Fabrício Farias.



Fabrício Farias ao lado do irmão chegou as semifinais do PAN - Foto: COB

Os piauienses venceram o dupla com Solis Jonathan e Rodolfo Ramirez, da Guatemala, no tie briek, por 2 sets 1 (21-19/19-21/21-16). O adversário das semifinais saiu do confronto entre México e Estados Unidos – Phelliph Chew e Ryan Chew.

As piauienses Samia Lima e Jaqueline Lima entraram em quadra pelas semifinais das duplas femininas também brigando por pódio e Fabricio Farias e Jaqueline Lima brigam por medalha nas duplas mistas.

O time Brasil tem oito atletas. Quadro deles são atletas piauienses e com esse resultado eles começam a escrever seus nomes na historia do badminton pelo Brasil internacionalmente.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia