Com interferência, Medina colocou em risco vaga em Tóquio-2020

A interferência intencional provocada por Gabriel Medina sobre Caio Ibelli poderia ter lhe custado a vaga nos Jogos de Tóquio-2020.

O artigo 171.11 do regulamento da WSL estabelece que interferências "intencionais, antidesportivas e graves" podem ser punidas com a perda do melhor resultado do ano ou até mesmo de todos os pontos da temporada. Nos dois casos, Medina seria ultrapassado por Filipe Toledo no ranking e, consequentemente, na corrida pela vaga olímpica.

O Escritório de Competição e o Diretor Disciplinar da WSL, ao analisar a interferência, entenderam que a ação de Medina, apesar de intencional, não foi "antidesportiva" e "grave".

"A manobra foi considerada um artifício legal e não representou um risco à segurança de nenhum competidor", afirmou à Folha Pat O'Connell, comissário da WSL.

A interpretação, porém, não é unânime e dividiu o mundo do surfe. Enquanto alguns trataram a interferência como golpe de mestre, muitos ainda a consideram antidesportiva.

"Eu apenas joguei o jogo, sabia que não era minha prioridade. Sabia que se eu cometesse a interferência só valeria minha melhor onda. Faltavam apenas 20 segundos. Ele [Caio Ibelli] precisava de algo na casa dos 5, mas eu não sei, estava muito difícil lá. Às vezes se tem algo em jogo, você precisa jogar. Eu sabia na minha cabeça o que eu estava fazendo", disse Gabriel Medina.

A explicação não convenceu a todos, especialmente Ibelli, que falou em "jogo sujo" e relatou indignação ao ver, de dentro do mar, o pai e técnico de Medina, Charles, orientando o filho: "Pode rabear, pode rabear". A imagem foi flagrada e Medina respondeu dando sinal de positivo, com o polegar da mão esquerda. Rabear é, na gíria do surfe, entrar na frente de outro surfista em uma onda, configurando interferência.

"Na minha onda seguinte, que seria a minha melhor, ele me rabeou. Isso mostra o tipo de competidor que ele é. Ele joga duro, ele joga sujo se precisar e faz de tudo para vencer. É assim que deve ser a mente de um campeão", comentou Ibelli, que ouviu pedido de desculpas de Medina.

Segundo o empresário de Caio Ibelli, Luiz Pinga, o atleta não pretende entrar com representação na WSL contra o compatriota.

O maior beneficiado com a punição de Medina na corrida pela vaga olímpica seria Filipe Toledo. A assessoria de imprensa do surfista disse que ele não se pronunciaria sobre o caso por ser parte interessada no resultado.

Onze vezes campeão mundial, o americano Kelly Slater, que em 2017 sofreu uma interferência de Medina em situação similar à de Ibelli, fez um post em seu Instagram sugerindo que o brasileiro entrasse com representação na WSL.

Nos bastidores da liga já se fala na possibilidade de um ajuste na regra para evitar a repetição de casos desse tipo, em que um surfista acaba sendo premiado por impedir que outro surfe.

