Com golaço de Nenê, Fluminense bate Flamengo e segue 100% no Carioca

Com um direito a um golaço de Nenê, o Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0 nesta quarta-feira (29), pela quarta rodada da Taça Guanabara, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca.

O camisa 77 do Flu garantiu os três pontos de sua equipe em lance de oportunismo e classe. Após cruzamento, ele finalizou de calcanhar para balançar a rede. O tento valeu o ingresso dos tricolores que foram ao Maracanã ver o jogo, sem transmissão televisiva por falta de acordo com o time rubro-negro.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 12 pontos e seguiu a liderança do grupo B, enquanto o rival rubro-negro, que até então estava invicto no estadual e tem sete pontos, caiu para a segunda colocação do grupo A.

Na próxima rodada, o Flamengo encara o Resende, na segunda-feira (3). Já o Fluminense vai a campo no sábado (1º), contra o Boavista. Ambos os jogos vão ocorrer no Maracanã.

FLAMENGO

Gabriel Batista; João Lucas, Rafael Santos, Hugo Moura e Ramon; Richard, Vinícius Souza e Pepê (Guilherme Bala); Yuri César (Lucas Silva), Bill (Wendel) e Rodrigo Muniz. T.: Maurício Souza

FLUMINENSE

Muriel; Gilberto, Digão, Luccas Claro e Egídio; Henrique, Hudson (Dodi) e Yago; Nenê, Miguel (Felippe Cardoso) e Matheus Alessandro (Lucas Barcelos). T.: Odair Hellmann

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Assistentes: Diogo Carvalho da Silva e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)

Público e renda: 43.259 (pagantes); R$ 1.052.326,00

Cartões amarelos: João Lucas, Rafael Santos e Hugo Moura (FLA); Digão, Egídio, Hudson, Yago Felipe e Miguel (FLU)

Gol: Nenê (FLU), aos 26min do 2º tempo

Folhapress