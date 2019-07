Com gol de Vagner Love, Corinthians vence o CSA

De volta ao Campeonato Brasileiro, depois da pausa para a Copa América, o Corinthians venceu o CSA em casa neste domingo (14) por 1 a 0 e avançou duas colocações na tabela.

Com gol marcado por Vagner Love, que foi substituído por Gabriel logo depois do lance, o time paulistano chega a 15 pontos e passa a ocupar o 8º lugar no campeonato, acima do São Paulo, que também tem 15 pontos.

O jogo marcou a volta do zagueiro Gil, 32, ao clube. Ele foi campeão brasileiro com o time em 2015 e estava no Shandong Luneng, da China. O jogador chegou a marcar, em rebote após chute de Sornoza que foi defendido pelo goleiro Jordi, mas estava impedido e o gol foi anulado.



Wagner Love foi o autor do gol que deu a vitória ao Corinthians - Foto: Divulgação/Corinthians FC

O CSA continua na penúltima posição, com seis pontos e apenas uma vitória em dez partidas.

O time de Fábio Carille buscou o ataque desde o início do confronto. A maior parte das jogadas era pelo lado direito, com Fagner. O repertório corintiano também teve lances em alta velocidade, com Pedrinho, e chutes de fora da área, com Ralf e Sornoza. O time alagoano adotou uma postura defensiva e apostou apenas nos contragolpes. A equipe ainda conseguiu segurar o ataque corintiano no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, a pressão deu resultado e Vagner Love mandou um chute forte de perna direita e marcou o único gol da partida. Logo após o Corinthians abrir o placar, Carille promoveu a entrada do volante Gabriel, e deu tranquilidade ao meio de campo, que passou a se preocupar mais com a marcação. O CSA tentou reverter o resultado, mas sem sucesso.

Folhapress