Com gol de Tevez, Boca Juniors vence Libertad e pega Cruzeiro nas quartas

Ninguém pode questionar a classificação do Boca Juniors para as quartas de final da Copa Libertadores. Depois de bater o Libertad por 2 a 0 no jogo de ida, o time argentino voltou a vencer na noite desta quinta (30), desta vez por 4 a 2, e confirmou vaga na próxima fase.

Ou seja, a equipe xeneize enfrentará o Cruzeiro, que eliminou o Flamengo nesta quarta. Os gols do Boca foram feitos por Cristian Pavon, Mauro Zarate, Tevez e Edwin Cardona. O veterano Oscar Cardozo descontou duas vezes para o Libertad.



Mauro Zarate foi um dos autores dos gols do Boca sobre o Libertad (Foto: Boca Juniors FC)

Tevez saiu do banco aos 10 minutos do segundo tempo e substituiu o próprio Mauro Zarate. Vinte minutos depois, recebeu boa bola de Goltz e marcou o terceiro do Boca.

Como o Cruzeiro fez campanha superior na fase de grupos, o duelo de quartas de final será decidido no Mineirão, em Belo Horizonte. O que significa que o primeiro jogo ocorrerá em Buenos Aires, na Bombonera.

Folhapress