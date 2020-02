Com gol de Juninho, Parnahyba vence o Piauí no Estádio Lindolfo Monteiro

Foto: Elias Fontenele

Piauí e Parnahyba mediram forças pela 4ª rodada do Cam­peonato Piauiense. O jogo aconteceu nesse domingo (2) no Estádio Lindolfo Monteiro. A equipe do Parnahyba con­seguiu uma vitória magra em cima do Piauí, mas o suficiente para garantir uma crescente na tabela. Com gol do Camisa 10, Juninho Arcanjo, o time chegou aos 7 pontos na tabela e agora



ocupa o terceiro lugar. O Piauí chegou à segunda derrota con­secutiva e agora e segue na sexta colocação, com dois pontos so­mados.

O jogo

O primeiro tempo foi mor­no e de poucas oportunida­des. O Piauí teve como melhor chance uma bola cruzada por Pitombeira aos quatro minu­tos, mas Roni tenta cabecear a bela rasteira. Por outro lado, o Parnahyba soube ser cirúrgico quando teve a sua chance. Aos 45 minutos da primeira eta­pa, Juninho Arcanjo marca um golaço, recebe a bola, enxerga o goleiro adiantado e bate por cima de Chicão. Esse seria o único gol do jogo.

Foto: Elias Fontenele

O segundo tempo começou mais movimentado. Aos três minutos, cruzamento de Juni­nho Arcanjo, Genivaldo chega, mas bate para fora. O Piauí qua­se marca no minuto seguinte. Em jogada de Jesus Vitor, Ma­theus Guedes finaliza em cima de Dida. Aos cinco, Genivaldo marca, em jogada oriunda da linha de fundo, mas o juiz Die­go Castro anula o que seria o segundo gol da partida.

Aos 30 minutos, novo gol de Genildo e mais uma vez o arbi­tro dá posição irregular. Apesar disso, quem chegou mais próxi­mo de marcar e ampliar a con­tagem foi o Parnahyba. O téc­nico Wallace Lemos colocou o garoto Felipe Garces em campo e ele teve duas boas chances de marcar, mas desperdiçou.

Com a vitória, o Parnahyba chegou aos sete pontos e ocu­pa o terceiro lugar na tabela. O time volta a campo somente no próximo sábado (8), quan­do recebe o Timon, no Estádio Pedro Alelaf. O Piauí recebe o Picos no mesmo dia, às 17h, no Lindolfo Monteiro, em Teresi­na. Ambos os jogos validos pela 5ª rodada do Piauiense.

Altos e Picos empatam e Jacaré segue líder

No sábado (1), o Altos foi até a cidade do Mel enfrentar os donos da casa. O jogo va­lia briga pela ponta da tabela, pois marcava o encontro entre o líder e o vice-líder do Esta­dual. O Altos até teve algumas boas chances com Klenisson e Raphael Carioca, mas nada de bola na rede.

Com o empate sem gols, o Jacaré se mantém líder da com­petição, agora com 10 pontos somados, em quatro jogos, três vitórias e um empate. O Picos mantém o segundo lugar com oito pontos, duas vitórias e dois empates.

O próximo compromisso do Picos será contra Piauí, no sábado (8), às 16h, no Lindol­fo. O Altos só volta a campo pelo Piauiense no dia 16 de fevereiro, quando enfrenta o Parnahyba. Antes disso, o time da Cidade da Manga entra em campo pela Copa do Brasil, no dia 12, quando recebe o Vasco da Gama, no estádio Albertão, em Teresina.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia