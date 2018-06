Com gol contra nos minutos finais, Irã vence Marrocos por 1x0

Marrocos e Irã fizeram o primeiro jogo do Grupo B na tarde desta sexta-feira (15), no estádio de São Petersburgo. Com pouca emoção em um jogo fraco tecnicamente, o time asiático acabou encontrando a vitória após ver sua equipe adversária marcar gol contra.

No primeiro tempo, a seleção marroquina foi superior e teve chances de ganhar a partida com oportunidades jogadas fora por Belhanda, Benatia e Harit. Do lado asiático, o goleiro El Kajoui se destacou ao fazer belas defesas e poupando o Irã de sofrer gols.



(Foto: Divulgação/FIFA World Cup)



A surpresa ocorreu aos 48 minutos do segundo tempo quando, em uma cobrança de falta, o atacante de Marrocos, Aziz Bouhaddouz, cabeceou pra dentro do gol de sua equipe e marcou contra.

O Irã é líder do Grupo B da Copa do Mundo e espera o resultado do confronto entre Espanha e Portugal, se enfrentam às 15h desta sexta.

Rede TV!