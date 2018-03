Com Gabriel Jesus decisivo, City volta a vencer com dois de espanhol

O Manchester City ficou um pouco mais perto nesta segunda-feira do título do Campeonato Inglês 2017/2018. Mesmo jogando fora de casa, o time do técnico Pep Guardiola venceu o Stoke City por 2 a 0, graças a dois gols do espanhol David Silva -com participação decisiva de Gabriel Jesus.

Com o resultado, o City chegou aos 81 pontos em 30 jogos, contra 65 pontos do vice-líder Manchester United na mesma quantidade de partidas. O Stoke City, por sua vez, é o penúltimo colocado entre os 20 times do torneio, com 27 pontos.

O Stoke City volta a entrar em campo no sábado, quando recebe o Everton pelo Campeonato Inglês. O Manchester City jogaria no dia seguinte, mas a partida contra o Brighton & Hove Albion foi adiada; desta forma, o time só joga de novo no dia 31, quando visita o próprio Everton.

O jogo contou com três brasileiros em campo, todos titulares do Manchester City: o goleiro Ederson, o meio-campista Fernandinho e o atacante Gabriel Jesus. Enquanto o primeiro não foi vazado, os outros dois participaram das jogadas dos dois gols. O ex-palmeirense começou a jogada do primeiro gol e deu o passe para o segundo, antes de ser substituído por Ilkay Gundogan no fim; já o ex-Atlético-PR deu início à movimentação do 2 a 0.

Mesmo jogando fora de casa, o City precisou de pouco tempo para abrir o placar. Aos 9 min, Gabriel Jesus acionou Raheem Sterling, que foi à direita e cruzou para a área; bem localizado, David Silva precisou apenas aparecer em meio à marcação para escorar para as redes.

O próprio Gabriel Jesus teve a chance de ampliar aos 23 min, após erro na saída de bola do Stoke. No entanto, recebeu em condição de impedimento e ainda parou na defesa do goleiro Jack Butland. Leroy Sané ainda chegou a mandar para as redes no rebote, mas todo o lance já estava anulado.

Diante de tantos vacilos da defesa do time da casa, a zaga visitante também aprontou das suas. Aos 36 min, após longo tiro de meta batido por Butland, a bola pingou, Kyle Walker tentou recuar, mas exagerou na força e quase encobriu Ederson, que mandou para escanteio com um tapinha.

Após o intervalo, de novo o City não esperou para balançar as redes. Logo aos 5 min, Fernandinho tocou para David Silva, que trocou passes com Gabriel Silva pela direita e recebeu na área para mandar para as redes e definir a vitória.

Folhapress