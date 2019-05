Com expectativa por seis clubes, 2ª divisão inicia em setembro

A segunda divisão do Campeonato Piauiense 2019 deve acontecer no mês de setembro e as inscrições iniciam em julho. A expectativa é que esse ano o torneio saia do papel, pois nos últimos dois anos não aconteceu. De acordo com o presidente da Federação de Futebol do Piauí (FFP) Robert Brown, três equipes demonstraram interesse; Fluminense, Picos e Oeirense.



“Estamos com o objetivo de iniciar as inscrições em junho, para que as equipes tenham um prazo de 90 dias, principalmente pensando nos clubes do interior para que eles possam se organizar. Acredito que seis equipes devem participar”, disse Robert Brown.

A última edição do Campeonato Piauiense 2ª divisão aconteceu em 2016 , quando subiu o 4 de Julho e Comercial. Em 2018, três equipes tiveram interesse em participar, mas não conseguiram os laudos de liberação dos estádios a tempo e por isso o campeonato ficou esvaziado.

Além de Picos, Oeirense e o Fluminense - campeão Piauiense Sub19 e que quer se reestruturar no futebol do Estado e seria uma das novidades da competição, equipes como Cori-Sabbá, Timon e Ferroviário também demonstraram interesse em participar. O presidente frisa a importância da 2ª divisão como forma de tornar a 1ª divisão do Piauiense mais competitiva em 2020.

“Tem clubes de tradição que sabem se não disputar a segunda divisão eles não tem condições de voltar a primeira, caso do Picos e Cori-Sabbá, por exemplo, com certeza próximo ano nossa 1ª divisão se apresentará mais interessante”, frisa Brown.

Além da segunda divisão, o calendário local terá Sub11, Sub13, Sub17 e Campeonato Piauiense de Futebol Feminino acontecendo no segundo semestre. A única pausa será no período da disputa da Copa América que acontece no Brasil no final de junho.

Biá BoakariPâmella Maranhão - Foto: Elias Fontinele/ODIA