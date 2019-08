Com equipes no futsal e handebol, Piauí inicia disputas no Jubs

As disputas dos Jogos Universitários da Juventude fase Nordeste teve inicio em Maceió, Alagoas, nesta terça-feira (6). O Piauí tem três representantes nesta fase coletiva, de quadras. A equipe masculina de futsal da Uninovafapi e as equipes de handebol masculino Aliança e feminina com UniFsa. Todas as equipes brigam para disputar a fase final da competição que uma das principais na categoria universitária do Piauí. A fase final acontece no mês de outubro, em Alagoas.

O futsal masculino teve sua estreia na manhã da terça-feira (6) contra a Uniateneu, do Ceará e a partida terminou no placar de 1 a 1, o gol do empate saiu dos pés de Jandson Stanley. O handebol feminino estreou no mesmo dia e horário.

Em 2019, nessa primeira fase o Piauí não tem representantes no basquete masculino e feminino, vôlei em ambos os naipes e futsal feminino. No ano passado os times de handebol conseguiram avançar até a fase final da competição.

